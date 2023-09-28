Канадский хоккеист рассказал, как отметит получение российского гражданства

— Получение паспорта планирую отметить парой тарелок борща. Это мое любимое блюдо.



Когда мы пересекались с Менеллом на играх с «Динамо» он кричал мне: «Привет, соотечественник!» Заведем специальный чат с Бреннаном и Лайпсиком. И назовем его «Новые русские», — приводит слова Ли пресс служба клуба.