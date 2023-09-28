Канадский хоккеист рассказал, как отметит получение российского гражданства

Канадский хоккеист «Амура» отметит получение российского гражданства парой тарелок борща
Канадский хоккеист «Амура» Кэмерон Ли рассказал, как отметит получение российского гражданства.
Соответствующий указ подписан президентом РФ Владимиром Путиным и был опубликован в среду.
— Получение паспорта планирую отметить парой тарелок борща. Это мое любимое блюдо.
Когда мы пересекались с Менеллом на играх с «Динамо» он кричал мне: «Привет, соотечественник!» Заведем специальный чат с Бреннаном и Лайпсиком. И назовем его «Новые русские», — приводит слова Ли пресс служба клуба.
Кэмерон Ли имеет опыт выступления в Северной Америке — в НХЛ и АХЛ. Защитник играет в составе «Амура» с сезона 2022/23. Всего 26 летний хоккеист успел провести в лиге 62 матча, в которых набрал 26 (8+18) очков.