Хоккеиста СКА госпитализировали после матча с "Сибирью"
Нападающий СКА из Санкт-Петербурга Марат Хайруллин был госпитализирован после матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
В среду СКА в Новосибирске обыграл местную "Сибирь" - 3:0, продлив победную серию до четырех матчей. После окончания встречи стало известно, что нападающий армейцев с Невы Марат Хайруллин был госпитализирован. В первом периоде ему в лицо попала шайба.
"Хайруллина отвезли в больницу, сделаем КТ. Надеемся, что все будет хорошо, но в таких случаях лучше не рисковать. Шайба попала в челюсть, но так бывает, это хоккей", - сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер команды Роман Ротенберг.