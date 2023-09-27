Хоккеиста СКА госпитализировали после матча с "Сибирью"

"Хайруллина отвезли в больницу, сделаем КТ. Надеемся, что все будет хорошо, но в таких случаях лучше не рисковать. Шайба попала в челюсть, но так бывает, это хоккей", - сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер команды Роман Ротенберг.