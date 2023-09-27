"Локомотив" впервые с 2018 года обыграл "Автомобилист" в матче КХЛ

Ярославский "Локомотив" со счетом 3:1 обыграл екатеринбургский "Автомобилист" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Ярославле.
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Георгий Иванов (25-я минута), Ярослав Лихачев (45) и Максим Шалунов (60). У проигравших отличился Алексей Бывальцев (13).
"Локомотив" обыграл "Автомобилист" впервые с 3 января 2018 года, тогда ярославская команда одержала гостевую победу (6:5). После этого "Автомобилист" выиграл у "Локомотива" 9 матчей подряд. Ярославцы прервали серию из пяти домашних поражений от "Автомобилиста" кряду. Последний раз на своем льду они побеждали екатеринбургскую команду в сентябре 2017 года (3:2).
"Локомотив" набрал 16 очков после 11 матчей и поднялся на 2-е место в турнирной таблице Западной конференции. "Автомобилист" с 14 очками в 12 играх располагается на 4-й строчке в Восточной конференции.
В следующем матче "Локомотив" на выезде сыграет с череповецкой "Северсталью", "Автомобилист" примет "Адмирал" из Владивостока. Встречи пройдут 30 сентября.