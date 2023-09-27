"Локомотив" впервые с 2018 года обыграл "Автомобилист" в матче КХЛ

Ярославский "Локомотив" со счетом 3:1 обыграл екатеринбургский "Автомобилист" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Ярославле.

"Локомотив" обыграл "Автомобилист" впервые с 3 января 2018 года, тогда ярославская команда одержала гостевую победу (6:5). После этого "Автомобилист" выиграл у "Локомотива" 9 матчей подряд. Ярославцы прервали серию из пяти домашних поражений от "Автомобилиста" кряду. Последний раз на своем льду они побеждали екатеринбургскую команду в сентябре 2017 года (3:2).

"Локомотив" набрал 16 очков после 11 матчей и поднялся на 2-е место в турнирной таблице Западной конференции. "Автомобилист" с 14 очками в 12 играх располагается на 4-й строчке в Восточной конференции.