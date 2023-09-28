Плющев: «СКА еще ждут проблемы. Большинство практически не работает»

Владимир Плющев высказался о проблемах в игре СКА.

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– Может ли такая коман­да, как СКА, которую разобрали за лето и собрали заново, рассчитывать на результат?

– Лично я сомневаюсь. СКА впереди еще ждут проблемы. Слишком кардинально все оказалось заменено, и люди в руководстве поверили, что их решения при любом раскладе приведут к положительному результату.

В прошлом сезоне худо-бедно, но работало большинство у армейцев Питера, сейчас практически нет. Даже при игре «5 на 3» и с далеко не самыми сильными противниками.

Сами хоккеисты как-то пытаются найти связки между собой, а ничего схематично приготовленного нет. Как был «конверт» прошлогодний, как шмаляли с углов, так все и продолжается.

– Хотя и тренеры по большинству есть.

– Ведь есть же законы геометрии. Откуда легче забивать в ворота: с центра или с угла? Наверное, с центра. И выводить игроков надо туда с удвоенной силой. Неважно кого – нападающего или защитника.

Но для этого нужны какие-то комбинации, схемы, а их практически нет. Поэтому сомневаюсь, что СКА сможет это преодолеть. Конечно, питерцы будут цепляться, идти вперед... Но команда в прошлом сезоне была со своим шармом…

– А сейчас его нет.

– Нет. А как его восстановить, если поменялась вся команда? Естественно, у армейцев Питера есть самолюбие и ответственность перед болельщиками. Но потребуется время, как минимум сезон. Может, на следующий год это во что-то толковое выльется.

– При этом у главного тренера СКА контракт на пять лет. Такой долгий срок может как-то поменять стратегию – перестать бросаться из огня в полымя?

– Думаю, что совет директоров его заслушал, он что-то докладывал по перспективе, а не только о сегодняшнем дне.