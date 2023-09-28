Роман Ротенберг: «Хайруллину шайба попала в челюсть, он поехал в больницу. В такой ситуации лучше не рисковать»
Роман Ротенберг после матча с «Сибирью» рассказал о травме Марата Хайруллина.
– Марату Хайруллину попала шайба в голову. Что известно про его состояние?
– Мы не стали рисковать. Пока не знаем – он поехал в больницу, там делают КТ. Ребята сыграли за Марата Хайруллина, за своего друга. Надеемся, все будет хорошо.
В такой ситуации лучше не рисковать. Шайба попала в челюсть. Но это хоккей – надо находиться на пятаке, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг после игры с «Сибирью» (3:0).
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