«Торпедо» в овертайме победило «Ак Барс» в матче КХЛ

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Нижегородский клуб выиграл в овертайме со счетом 2:1 (1:0, 0:0, 0:1, 1:0). В составе «Торпедо» отличились Никита Артамонов (18 я минута) и Василий Атанасов (62). За «Ак Барс» забил Дмитрий Кагарлицкий (41).

«Торпедо» набрало 19 очков и возглавляет турнирную таблицу Западной конференцию. «Ак Барс» идет третьим на Востоке (15 очков). В следующей встрече «Торпедо» 30 сентября сыграет с «Сочи», а «Ак Барс» 1 октября примет на своем льду «Амур».