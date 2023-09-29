«Какие эмоции после дебютного матча в НХЛ? Рад играть с такими людьми, за которыми я раньше только смотрел по телевизору. Ови задрафтовали в НХЛ, когда я только родился (В 2004 году. — Прим. „Чемпионата“). Для меня это было очень воодушевляюще», — сказал Мирошниченко в интервью пресс-службе „Вашингтона“.