«Оказалось серьезней, чем мы думали». Отец Василевского — о подробностях операции вратаря

«Та грыжа не сразу у него появилась, она была уже долгое время. Просто она стала задевать нерв, приводящий к правой ноге, и это было очень болезненно. Это означало, что на 100% он не был готов к физическим нагрузкам. Если он был бы обычным человеком, то операции тут не потребовалось бы. Но речь идёт о больших нагрузках, поэтому было принято решение, что операция необходима.



Был консилиум, который принимал решение по операции, а не Андрей. Там думали, что обойдутся местным купированием через уколы. Но это оказалось серьёзней, чем мы думали. Настроение Андрея? Оно намного лучше сейчас. Всё было сделано очень профессионально. Так как он хорошо тренировался два месяца, я не думаю, что это сильно выбьет его из тонуса. Через неделю он начнёт заниматься лечебной физкультурой, растяжкой, заниматься в зале. Он будет готов выдержать нагрузки», — цитирует Василевского ТАСС.