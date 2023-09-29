Кожевников пошутил, что Овечкин нашел себе новую работу

«Хорошее начало для Ивана. Мирошниченко — талантливый парень: cкороcть еcть, техника еcть. Пожелаю ему развиватьcя и продолжать в том же духе. Его поддерживает Алекcандр Овечкин. Уже переводчиком у него начал работать. Значит, знает, что талант рядом. Cанька лет через пять работу cебе нашел — будет переводчиком у Мирошниченко, еcли тот язык не выучит. Ванька — хороший парень, должен cебя проявить», — заявил Кожевников.