Молодой лидер «Торпедо» поделился мыслями о возможном отъезде в НХЛ

«Есть ли у меня шансы попасть на драфт НХЛ в 2024 году? Как я понимаю, меня уже на драфте выбрать не могут, потому что три попытки истрачены. Дай бог, чтобы так было, но я уже сам могу выбирать себе клуб НХЛ. Думаю о том, что однажды могу поехать в североамериканскую лигу? Да, конечно. Подумать об НХЛ мне ещё предстоит. Но пока у меня контракт с «Торпедо» до 2025 года, я думаю об этом сезоне КХЛ.