Нападающий «Торпедо» Атанасов: «Я уже сам могу выбирать себе клуб НХЛ»

Нападающий нижегородского «Торпедо» Василий Атанасов в интервью «Матч ТВ» заявил, что будет учитывать мнение главного тренера команды Игоря Ларионова, если зайдет речь о выборе команды НХЛ в будущем.

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Атанасов входит в топ 7 лучших бомбардиров нового сезона Фонбет Чемпионата КХЛ, в активе 21 летнего форварда 12 (7+5) очков в 11 матчах.

— Есть ли у вас шансы попасть на драфт НХЛ в 2024 году? Вы же 2002 года рождения.

— Как я понимаю, меня уже на драфте выбрать не могут, потому что три попытки истрачены. Дай бог, чтобы так было, но я уже сам могу выбирать себе клуб НХЛ.

— А вы думаете о том, что однажды можете поехать в североамериканскую лигу?

— Да, конечно. Подумать об НХЛ мне еще предстоит. Но пока у меня контракт с «Торпедо» до 2025 года, я думаю об этом сезоне КХЛ.

— Совет Игоря Ларионова вам будет интересен, в какой клуб Северной Америки лучше поехать?

— Да, конечно. Мнение Ларионова будет иметь очень большой вес в моем выборе, — сказал Атанасов «Матч ТВ».