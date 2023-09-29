Девять россиян попали в топ-50 лучших хоккеистов в NHL 24

Девять хоккеистов России попали в топ-50 лучших игроков в NHL 24. Об этом сообщает «Чемпионат».

На самой высокой позиции — восьмом месте — оказался форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров с рейтингом 94. На 12-м и 13-м местах расположились нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин и вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский. У них рейтинг 93. Голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин и вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин заняли 16-е и 17-е места с рейтингом 92.