Девять россиян попали в топ-50 лучших хоккеистов в NHL 24
Девять хоккеистов России попали в топ-50 лучших игроков в NHL 24. Об этом сообщает «Чемпионат».
На самой высокой позиции — восьмом месте — оказался форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров с рейтингом 94. На 12-м и 13-м местах расположились нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин и вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский. У них рейтинг 93. Голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин и вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин заняли 16-е и 17-е места с рейтингом 92.
Также в топ-50 попали нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов (92), капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин (91), центрфорвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин (90) и правый крайний нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников (89). Они оказались на 19-м, 28-м, 38-м и 47-м местах списка соответственно.