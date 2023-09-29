Финский нападающий вернулся в КХЛ

Финский нападающий Тему Пулккинен вернулся в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ). Об этом сообщается на сайте лиги.

31-летний Пулккинен подписал контракт с китайским «Куньлунь Ред Стар». Соглашение рассчитано до конца сезона. Пулккинен — единственный финский спортсмен в лиге.

Финский хоккеист ранее выступал в КХЛ за челябинский «Трактор», московское «Динамо» и ярославский «Локомотив». В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) он играл за «Детройт Ред Уингс», «Миннесоту Уайлд» и «Аризону Койотис». В составе сборной Финляндии форвард стал серебряным призером чемпионата мира-2016.