В «Миннесоте» высказались о будущем Кирилла Капризова в клубе

«Я солгал бы вам, если бы сказал, что желания продлить с ним контракт не было у нас на уме. Кирилл — особенный игрок, и мы хотим, чтобы он поверил, что мы собираемся помочь построить команду уровня Кубка Стэнли. И он — огромная часть нашего будущего, но только если останется здесь.



Думаю, ему здесь нравится. Сейчас он учится говорить по-английски. Кирилл становится всё более американизированным», — приводит слова Леопольда The Athletic.