В The Athletic считают очевидным спад Овечкина
Журналист The Athletic Шон Гентайлл отметил спад в игре «Вашингтон Кэпиталз» и его капитана Александра Овечкина.
«Травма Карлсона определенно повлияла на результативность «Кэпс» в численном большинстве, но эффективность Овечкина при игре в равных составах тоже падает. Он меньше владеет шайбой и проводит меньше времени в чужой зоне. Кое-что можно исправить, если Евгений Кузнецов немного вернется в форму. Овечкина по-прежнему будут насильно пичкать временем в большинстве, но общий спад очевиден», — написал журналист.
В минувшем сезоне Овечкин принял участие в 74 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), отметившись 42 заброшенными шайбами и 33 результативными передачами. Однако это не помогло «Кэпиталз» выйти в плей-офф турнира.
Сейчас на счету россиянина 822 заброшенные шайбы за карьеру в НХЛ. Отставание от Уэйна Гретцки составляет 72 шайбы. На счету канадца 894 гола, и он продолжает удерживать первое место среди снайперов за всю историю НХЛ.
Новый сезон в НХЛ стартует 11 октября.