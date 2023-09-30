В The Athletic считают очевидным спад Овечкина

«Травма Карлсона определенно повлияла на результативность «Кэпс» в численном большинстве, но эффективность Овечкина при игре в равных составах тоже падает. Он меньше владеет шайбой и проводит меньше времени в чужой зоне. Кое-что можно исправить, если Евгений Кузнецов немного вернется в форму. Овечкина по-прежнему будут насильно пичкать временем в большинстве, но общий спад очевиден», — написал журналист.