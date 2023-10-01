Российский хоккеист инициировал массовую драку в матче НХЛ
Дмитрий Воронков, российский нападающий ХК «Коламбус», стал инициатором массовой потасовки в ходе предсезонного матча против «Баффало». Об этом пишет «Газета.Ru».
Инцидент произошел в конце второго периода.
Российский хоккеист столкнулся с одним из соперников на «пятачке», затем после свистка подчеркнуто задел голкипера «Баффало» Девона Леви.
После того, как Леви упал, его сокомандники заступились за него. В результате на площадке началась массовая драка.
Матч завершился победой «Баффало» со счетом 4:3.
В активе Воронкова серебряная медаль на Играх в Пекине в составе сборной России.
Напомним, что в составе «Коламбуса» играют также голкипер Даниил Тарасов, нападающие Кирилл Марченко и Егор Чинахов.
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