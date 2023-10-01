Глава IIHF высказался о возможном допуске юниорской сборной России до турниров

Глава Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф высказался о возможном допуске юниорской сборной России до турниров под эгидой организации. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Он подчеркнул, что не нужно проводить параллелей с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), который допустил до турниров сборную России, составленную из игроков до 17 лет.

«Тем более у нас нет турниров, где бы участвовали команды до 17 лет. Команды до 18 лет? Решение на сезон-2023/24 уже принято. Это возможно только в сезоне-2024/2025, если для этого будут соответствующие условия», — заявил Тардиф.

IIHF отстранила сборные России и Белоруссии от участия в соревнованиях под своей эгидой в феврале 2022 года. Также Россия была лишена права на проведение чемпионата мира-2023 и молодежного первенства планеты.