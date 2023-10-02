В США белорусского хоккеиста арестовали во время матча

Во время первого перерыва игры Североамериканской хоккейной лиги (NAHL) белорусский защитник «Нью-Гэмпшир Маунтин Кингз» Егор Романов был арестован полицией из-за непогашенного ордера на арест в Нью-Кенсингтоне. Об этом сообщает Tribdem.com.

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Ордер был выдан два года назад, когда 20-летний уроженец Беларуси играл за «Эсмарк Старз» в Питтсбурге. Ему было предъявлено обвинение в нападении на автомобиле при отягчающих обстоятельствах.

В текущем сезоне защитник сыграл четыре матча, в которых результативными действиями не отметился и заработал две минуты штрафа.