В США хоккеиста исключили из команды за изображение нацистской символики

Защитник Джон Друскинис был исключен из хоккейной команды Мичиганского университета после того, как изобразил нацистскую символику рядом с Еврейским центром. Об этом сообщила американская организация по борьбе с антисемитизмом Stop Antisemitism на странице в соцсети X ("икс", ранее Twitter).