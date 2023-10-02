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В США хоккеиста исключили из команды за изображение нацистской символики

Защитник Джон Друскинис был исключен из хоккейной команды Мичиганского университета после того, как изобразил нацистскую символику рядом с Еврейским центром. Об этом сообщила американская организация по борьбе с антисемитизмом Stop Antisemitism на странице в соцсети X ("икс", ранее Twitter).

В США хоккеиста исключили из команды за изображение нацистской символики
© РИА Новости

Отмечается, что действия хоккеиста, который баллончиком рисовал свастику на стене, попали на камеру.

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В минувшем сезоне 21-летний студент второго курса провел в чемпионате американской Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) восемь матчей, отметившись двумя результативными передачами.