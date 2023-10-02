Две тройки нападения НХЛ с российскими игроками вошли в список лучших по версии theScore

«Пойнт и Кучеров — очевидные звёздные достопримечательности этого трио. Первый занял пятое место по количеству голов в лиге (51) в прошлом сезоне, а второй занял третье место по количеству очков в НХЛ (113).

Трио Ивана Барбашёва, Джека Айкела и Джонатана Маршессо стало основным в «Городе грехов» после того, как «Вегас» приобрёл россиянина у «Сент-Луис Блюз» в феврале. Конечно, эта тройка не показала доминирующих показателей за время своего ограниченного пребывания в регулярном сезоне, но это была всего лишь тренировка, предвестник того количества ущерба, которое она нанесла в плей-офф. Проще говоря, эта тройка вызвала проблемы весной», — сказано в статье.