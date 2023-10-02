Сегодня воспитаннику «Салавата Юлаева» Амирову могло исполниться 22 года

Сегодня, 2 октября 2023 года, 22 года исполнилось бы воспитаннику «Салавата Юлаева» Родиону Амирову . Игрок ушёл из жизни 14 августа. Хоккеисту был 21 год. Спортсмен умер из-за опухоли головного мозга.

«Родион всегда отличался яркой игрой, позитивным настроением и силой воли. Мы тебя помним и любим, Родя!» — сказано в сообщении пресс-службы уфимского клуба.

На драфте НХЛ 2020 года Амиров был выбран клубом «Торонто» под общим 15-м номером. Хоккеист долгое время боролся с опухолью головного мозга. Впервые о болезни игрока стало известно в феврале 2022 года. С тех пор Амиров проходил лечение, ему помогали «Салават» и «Торонто Мэйпл Лифс».