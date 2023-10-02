Ковальчук рассказал, когда примет решение о продолжении карьеры в «Спартаке»

«Этот вопрос давно со мной. Надо пообщаться с Алексеем Юрьевичем (Жамновым — главным тренером ХК «Спартак». — Прим. «Чемпионата»), встретиться, обсудить все детали. Если это и произойдёт, то, понятно, это будет одна команда. Надо взвесить все за и против, у меня давно не было соревновательной практики, хотя я постоянно тренируюсь. Займёт некоторое время, чтобы подготовить себя и помочь команде. Думаю, пройдёт пара недель максимум — и будет решение», — приводит слова Ковальчука «РИА Новости Спорт».