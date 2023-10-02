Ларионов о «Торпедо»: «Пытаемся внедрить моменты из «Русской пятерки». Влияние мэтра Боумэна на команду есть, рад, что он находит возможность следить за клубом»

– Скотти – человек, который оставляет большой след в хоккее. А красота привносит радость в игру. Конечно, мы пытаемся внедрить те моменты из «Русской пятерки», о которых вы сказали. Для того, чтобы ребята получали удовольствие именно от процесса.

Результат приятен, когда ты побеждаешь, и команда идет высоко в таблице. Но когда ты играешь правильно, тогда ты креативишь и делаешь игру более эффективной.