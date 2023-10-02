Крикунов: безголевая серия Радулова в КХЛ скоро прервется

— Любой хоккеист переживает, когда не забивает, психует где то. Возможно, сочетания не те в звеньях. Может, настроиться не может. Влияет ли возраст на результативность Александра? Ему уже 37 лет, моложе он не становится, поэтому скорость, быстрая реакция идет на спад.



Не надо удивляться, что у него пока две шайбы в КХЛ. Но он забьет, скоро войдет в своё игровое состояние, и шайбы пойдут. Зря его убрали от Кагарлицкого, у меня в «Динамо» он со всеми мог сыграться. Стоит ли к молодым хоккеистам перевести Радулова? Возможно. Он любого заставит играть, возьмет своим опытом. Нужна одна шайба и голы пойдут, — приводит слова Крикунова Legalbet.