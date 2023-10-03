Стала известна зарплата единственного финского хоккеиста в КХЛ

Отмечается, что по однолетнему соглашению с китайской командой форвард получит 26 млн. рублей. По нынешнему курсу эта сумма равняется $ 263 тыс.

Напомним, нападающий уже выступал в нескольких клубах КХЛ. С мая 2021 года по апрель 2023 года он защищал цвета челябинского «Трактора». Финский нападающий принял участие в 122 встречах, в которых набрал 65 (38+27) результативных баллов. Всего в Континентальной хоккейной лиге Теэму отыграл 258 матчей, в которых забросил 91 шайбу и сделал 68 голевых передач.