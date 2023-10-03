Игорь Ларионов: «Торпедо» работает, чтобы вернуть утерянные хоккейные традиции. Стараемся, чтобы у мальчишек была мечта вернуться именно в игру, а не работу и рутину»
– Наш генеральный менеджер Максим Гафуров рассказывал об этом сотрудничестве.
Я считаю, что мы работаем и ради того, чтобы вернуть наши утерянные хоккейные традиции.
И для мальчишек, которые смотрят игру по телевизору или живьем приходят на матчи, читают о «Торпедо», мы стараемся сделать так, чтобы у них была мечта…
– Какая?
– Вернуться не в работу и не в рутину, а именно в игру. Это касается и молодых тренеров, которые работают с мальчишками.
Их педагогика, их влияние на этих ребят огромны. Так что мы рады тому, что будем мониторить эту школу.
На самом деле оттуда выходят очень хорошие игроки, которые где-то теряются по выходу из детского возраста, при переходе на молодежный уровень, а потом делая шаг во взрослый хоккей.
Будем смотреть, привлекать ребят.
И это даст нам возможность получать таланты, которых где-то кто-то не заметит, – сказал главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов.
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