Хоккеист «Ак Барса» Мифтахов успешно перенес операцию
Вратарь казанского «Ак Барса» Амир Мифтахов успешно перенес операцию на верхней части тела, сообщает Metatatings.ru.
Отмечается, что срок восстановления 23 летнего хоккеиста составит не менее двух недель.
В прошлом сезоне Мифтахов провел за казанцев 34 матча в регулярном чемпионате КХЛ, пропуская в среднем 91,7% шайб. В плей офф на счету голкипера две игры при 100% отраженных бросков.
«Ак Барс» с 17 очками занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции.