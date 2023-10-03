Хоккеист «Ак Барса» Мифтахов успешно перенес операцию

Отмечается, что срок восстановления 23 летнего хоккеиста составит не менее двух недель.

В прошлом сезоне Мифтахов провел за казанцев 34 матча в регулярном чемпионате КХЛ, пропуская в среднем 91,7% шайб. В плей офф на счету голкипера две игры при 100% отраженных бросков.