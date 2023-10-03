Хоккеист ЦСКА Классон рассказал о впечатлениях от Москвы

Защитник хоккейного клуба ЦСКА Фредрик Классон провел 100 игр за команду. В беседе с ТАСС швед рассказал, что пришел в армейский клуб за победами и чем ему нравится Москва.

Классон пришел в ЦСКА прошлым летом и стал частью чемпионской команды сезона-2022/23. Он имеет опыт выступлений в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), в том числе и в "Тампе" - одном из самых популярных клубов НХЛ у россиян. В плей-офф этого года он был одним из самых полезных игроков ЦСКА по статистике.

Доверие тренерского штаба позволило Классону, чемпиону мира среди молодежных команд 2012 года, быстро достичь отметки в 100 игр за ЦСКА, что произошло в понедельник в матче Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с "Витязем", в котором московский клуб разгромил соперника со счетом 9:1.

"Я хочу сыграть еще больше матчей, и я думаю, что это лучшая команда, в которой я могу добиться таких результатов. Конечно, я буду стараться дальше", - отметил Классон.

В ЦСКА Классон перешел из-за того, что в этом клубе, по его словам, большая культура победителей.

"ЦСКА - самый большой и величайший клуб в Европе, быть его частью - большая честь. Также клуб за последние два сезона взял два Кубка Гагарина. Будем стараться выиграть третий кубок подряд", - сказал защитник.

Шведский игрок не скрывал, что в дебютном сезоне в КХЛ ему много помогал соотечественник Адам Рейдеборн. В составе ЦСКА вратарь стал двукратным обладателем Кубка Гагарина, в межсезонье хоккеист покинул клуб.

"Было бы круто, если бы он сейчас играл с нами. Но ничего, так бывает", - отметил Классон.

Классон считает, что КХЛ является второй лигой мира после НХЛ.

"Здесь много талантливых ребят, с крутыми навыками и игрой", - подчеркнул швед.

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