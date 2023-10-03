«Салават Юлаев» подписал контракт с бывшим защитником «Сан-Хосе»

Мелош — праворукий защитник. Канадец был задрафтован «Колорадо Эвеланш» в 2015 году во втором раунде под общим 40-м номером. В Национальной хоккейной лиге защитник играл за «Сан-Хосе Шаркс». Всего в КХЛ на его счету 57 матчей, в которых он забросил две шайбы и отдал шесть результативных передач при общем показателе полезности «-16» и 39 штрафных минутах.