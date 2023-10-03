«Лада» обменяла одного из лидеров команды в СКА

«Лада» на официальном сайте объявила об обмене со СКА.

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Состав тольяттинской команды пополнил центральный нападающий Владислав Курбатов. Нападающий и лидер «Лады» Никита Аноховский стал игроком СКА.

«Благодарим Никиту за плодотворное сотрудничество и желаем ему успехов в дальнейшем, а Владислава приветствуем в Тольятти!» — говорится в сообщении.

В текущем регулярном чемпионате КХЛ он провел 7 матчей и отметился одной заброшенной шайбой при показателе полезности «+1». В прошлом сезоне нападающий был одним из лидеров «автозаводцев» в ВХЛ, набрав в общей сложности 43 (22+21) очка за 56 игр.

Курбатов – воспитанник петербургского хоккея и практически всю карьеру отыграл в системе СКА, проведя лишь часть сезона 2020/2021 в «Сочи». Нынешний сезон Владислав начинал в «СКА-Неве» и за 10 матчей в рамках регулярного чемпионата ВХЛ – Кубка Шелкового пути центрфорвард заработал 5 (2+3) баллов за результативность при показателе полезности «+3».