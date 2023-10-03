Третьяк объяснил цель создания хоккейной сборной «Россия 25»
Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк заявил, что создание команды «Россия 25» позволило обратить внимание на молодых спортсменов, а также объединить людей в регионах, принимавших матчи этой сборной.
В мае команда «Россия 25» под руководством Романа Ротенберга совершила турне по маршруту Челябинск — Астана — Красноярск — Тула — Минск, где провела товарищеские матчи со сборными Белоруссии и Казахстана.
— Один из больших проектов, который нам удалось реализовать, это «Россия 25», потому что нам нужно сохранить свою молодежь. Они же все хотят уезжать в НХЛ. Задачи этого проекта две. Первое: молодежь видит, что мы на них обращаем внимание, второе: когда вот сборная играла в Красноярске? Да никогда. Эти турниры объединяют людей, — передает слова Третьяка корреспондент «Матч ТВ».
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