Третьяк объяснил цель создания хоккейной сборной «Россия 25»

— Один из больших проектов, который нам удалось реализовать, это «Россия 25», потому что нам нужно сохранить свою молодежь. Они же все хотят уезжать в НХЛ. Задачи этого проекта две. Первое: молодежь видит, что мы на них обращаем внимание, второе: когда вот сборная играла в Красноярске? Да никогда. Эти турниры объединяют людей, — передает слова Третьяка корреспондент «Матч ТВ».