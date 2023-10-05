Главный арбитр КХЛ рассказал, какое правило может появиться в лиге

«Есть ещё пара интересных задумок – от простых до тех, которые действительно могут принести пользу. Немножко рано их анонсировать, потому что на данный момент мы только в кулуарах обсуждаем их среди коллег. Но давайте расскажу об одной приземлённой и часто обсуждаемой вещи. Всегда нужно обращать внимание на моменты в правилах, сопровождаемые большим количеством остановок, мешающим динамике игры. Я сейчас говорю не о такой технической вещи, как просмотры. Там тоже есть определённые вопросы, и мы думаем, как их решить.



Одна из историй заключается в покидании шайбой зоны атаки/зоны защиты. В правилах это называется конечная зона. Может быть, можно попробовать на предсезонном турнире или в МХЛ не останавливать игру в тех случаях, когда шайба попадает в сетку в конечной зоне и затем падает на лёд. Я говорю о моментах, когда или вратарь её туда отбивает, или она попадает туда после броска и рикошета от клюшки защитника, а не о тех эпизодах, когда из средней зоны попадают в сетку.



Продолжать игру и засчитывать гол? Да, просто продолжать игру. Кроме тех моментов, когда шайба полностью покинула пределы льда. Но это влечёт за собой изменение правил, потому что надо разбираться с выбросом шайбы. Если обороняющийся игрок выбрасывает и шайба остаётся в сетке, то это две минуты, если она возвращается на лёд – тогда ничего.



Тут очень много нюансов. И когда идёт обсуждение изменений правил, то всё раскладывается на пункты. И всегда нужно анализировать, что повлечёт одно, второе, третье. Одно дело – просто продекларировать, а другое – понять последствия нового правила», — сказал Анисимов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Сергею Емельянову.