Капризов о новом сезоне в НХЛ: я чрезвычайно голоден, собираюсь показать себя

"Я сохраняю спокойствие, но, конечно, чрезвычайно мотивирован, чрезвычайно голоден, и огонь внутри меня горит. Каждый год вы учитесь на своих ошибках. Вы принимаете эти потери и учитесь на них. Вы пытаетесь стать лучше.



Я не большой любитель гадать или заранее определять ожидания. Я собираюсь показать себя и сделать все, что в моих силах, и я ожидаю, что команда сделает то же самое, покажет все лучшее, на что способна", - сказал Капризов.