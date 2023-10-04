Вратарь Никита Серебряков перешел из «Адмирала» в СКА

Голкипер Никита Серебряков покинул «Адмирал» и перешёл в СКА, сообщает пресс-служба приморского клуба. За приморский клуб голкипер провёл пять сезонов и сыграл 178 матчей. В составе «моряков» Никита стал лучшим голкипером Континентальной хоккейной лиги в сезоне-2022/2023.

© САФОНОВ АЛЕКСАНДР, «ЧЕМПИОНАТ»

В текущем сезоне Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги 27-летний голкипер сыграл шесть матчей, в которых одержал две победы с 92% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,48. В прошлом розыгрыше Кубка Гагарина Серебряков с «Адмиралом» победил «Салават Юлаев» (4-2), во втором — уступил «Ак Барсу (2-4).