СКА проиграл минскому «Динамо» и потерпел второе поражение подряд в КХЛ

СКА на выезде уступил минскому «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ, Встреча закончилась со счетом 4:2. В составе белорусской команды заброшенными шайбами отметились нападающий Виталий Пинчук и защитник Янни Калдис. Форвард Роман Горбунов записал на свой счет дубль. У гостей отличились нападающие Владимир Алистров и Алекс Гальченюк.

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Для СКА поражение в матче с «Динамо» стало вторым кряду. В предыдущей игре петербуржцы уступили в гостях «Сочи» со счетом 4:5. Всего в текущем сезоне армейцы потерпели 7 поражений в 13 матчах.