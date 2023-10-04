СКА проиграл минскому «Динамо» и потерпел второе поражение подряд в КХЛ
СКА на выезде уступил минскому «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ, Встреча закончилась со счетом 4:2. В составе белорусской команды заброшенными шайбами отметились нападающий Виталий Пинчук и защитник Янни Калдис. Форвард Роман Горбунов записал на свой счет дубль. У гостей отличились нападающие Владимир Алистров и Алекс Гальченюк.
Для СКА поражение в матче с «Динамо» стало вторым кряду. В предыдущей игре петербуржцы уступили в гостях «Сочи» со счетом 4:5. Всего в текущем сезоне армейцы потерпели 7 поражений в 13 матчах.
В нынешнем регулярном сезоне СКА набрал 12 очков в 10 матчах и занимает 10-е, предпоследнее, место в Западной конференции. В ближайшей игре петербуржцам предстоит сыграть на выезде с ЦСКА. Встреча пройдет 6 октября в Москве и начнется в 19:00 по московскому времени.