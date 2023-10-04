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Главный тренер «Сибири» Немировски прокомментировал поражение от «Спартака»

Главный тренер «Сибири» Дэвид Немировски заявил, что его команда создала много хороших моментов в матче Фонбет Чемпионата КХЛ со «Спартаком», несмотря на поражение.

Главный тренер «Сибири» прокомментировал поражение от «Спартака»
© Матч ТВ

В среду «Сибирь» на выезде проиграла «Спартаку» со счетом 2:5.

— Много позитивных моментов создали. Играли быстрее, чем обычно, но ненужные ошибки в нашей зоне подвели. Главное сейчас подготовиться к следующей игре.

— Почему после быстрой шайбы в третьем периоде не получилось зацепиться за результат?

— Третий гол «Спартака» пришел из за неправильной игры в нашей зоне, мы много работаем над этим, но пока не получается обойтись без ошибок.

— Что можете сказать об игре Николая Прохоркина?

— Прохокин бьется в каждом матче, игра Николая полностью устраивает тренерский штаб, он быстро принял роль капитана и прибавляет с каждой игрой, — передает слова Немировски корреспондент «Матч ТВ».

«Сибирь», набрав 16 очков в 14 матчах, идет на пятой строчке турнирной таблицы Восточной конференции.