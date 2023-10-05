Федотов: все в ЦСКА в предвкушении матча против СКА

Голкипер ЦСКА Иван Федотов подвел итоги домашнего матча регулярного чемпионата КХЛ с «Барысом» (4:0). В следующей встрече 6 октября московская команда примет СКА. Начало игры в 19:00 мск.

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«Спасибо команде и болельщикам, было приятно играть. Хорошая и солидная игра, мы выполнили установку тренеров. Многое получалось, было пару опасных моментов у наших ворот. Все играли грамотно, конечно, есть нюансы и детали. Приятно сыграть на ноль, хороший матч. Эта та игра, которой мы должны придерживаться. Готовимся дальше, впереди важный соперник, принципиальная игра. Все в команде в предвкушении.

Придаёт ли такая победа уверенности? Безусловно! Последние игры придают нам уверенности. Многие вещи начинают получаться. Я придерживаюсь своей игры, своей рутины. Все вместе выполняем те задачи, которые нам ставят.