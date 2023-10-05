Игрок "Динамо" Уил заявил, что не хочет возвращаться в НХЛ

«Я не хочу возвращаться в НХЛ, иметь дело с этой лигой. Лига не очень благосклонна к игрокам моей возрастной группы, назовем это так. Здесь я нашел свое место. В «Динамо» у меня все отлично, в Казани все было отлично.



Вот что я люблю в КХЛ (Континентальной хоккейной лиге. — «Газета.Ru») — если ты играешь хорошо, то будешь играть. Независимо от того, кто ты. Здесь нет закулисных игр, что мне осточертело в Северной Америке. Опыт в России иначе как позитивным назвать не могу», — сказал Уил.