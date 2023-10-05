Нападающий «Витязя»: "Отставка Завьялова была неожиданной"

«Хорошие впечатления от игры, победа есть победа. Счёт мог быть больше, потому что создавали много моментов. Многие из них не были реализованы. В этом надо добавлять. В раздевалке говорили о том, что в «Куньлуне» играют североамериканцы, которые всегда активно начинают. Мы решили тем же оружием попробовать с ними сыграть. Неплохо сработали в первые пять минут. Победа всегда придаёт эмоции команде, пусть даже и со счётом 2:1. Она даст нам положительный толчок.



Отставка Завьялова была неожиданной. Но у нас нет времени грустить и провожать его. Нам объявили исполняющего обязанности, и мы приступили к тренировкам. Наверное, чуть-чуть поменяется система. Выиграли сегодня, и это уже хороший знак. Конечно, неприятно было проигрывать ЦСКА со счётом 1:9. Но ещё после поражения от Минска со счётом 0:7 я тоже говорил, что мы не заслужили семи пропущенных шайб. И в этом случае команда не заслужила девяти голов в свои ворота. Первый период мы ровно отыграли с ЦСКА, но потом всё посыпалось», — цитирует Яремчука «РБ Спорт».