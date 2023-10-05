Канадский хоккеист «Амура» получил российский паспорт

Канадский хоккеист «Амура» Кэмерон Ли получил российский паспорт
Канадскому защитнику хабаровского «Амура» Кэмерону Ли вручен паспорт гражданина РФ, сообщил в Telegram канале губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.
Ли получил российское гражданство в сентябре указом президента РФ.
— Поздравляю Кэма с этим важным событием в его жизни. Рад, что в нашей стране и регионе на одного хорошего специалиста, человека и, самое главное, соотечественника стало больше, — написал Дегтярев, опубликовав фото хоккеиста с документом.
Кэмерон Ли имеет опыт выступления в Северной Америке — в НХЛ и АХЛ. Защитник играет в составе «Амура» с сезона 2022/23. Всего 26 летний хоккеист успел провести в лиге 66 матчей, в которых набрал 27 (8+19) очков.