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Канадский хоккеист «Амура» Кэмерон Ли получил российский паспорт

Канадскому защитнику хабаровского «Амура» Кэмерону Ли вручен паспорт гражданина РФ, сообщил в Telegram канале губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

Канадский хоккеист «Амура» получил российский паспорт
© КХЛ / Труфанова Виктория

Ли получил российское гражданство в сентябре указом президента РФ.

— Поздравляю Кэма с этим важным событием в его жизни. Рад, что в нашей стране и регионе на одного хорошего специалиста, человека и, самое главное, соотечественника стало больше, — написал Дегтярев, опубликовав фото хоккеиста с документом.

Кэмерон Ли имеет опыт выступления в Северной Америке — в НХЛ и АХЛ. Защитник играет в составе «Амура» с сезона 2022/23. Всего 26 летний хоккеист успел провести в лиге 66 матчей, в которых набрал 27 (8+19) очков.