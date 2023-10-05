«От него ни ответа ни привета». Проворов — о просьбе «Филадельфии» помочь в деле Федотова

«Я как раз с Ваней общался до всего этого случая. Недели за три, наверное, он мне позвонил и спросил, как ситуация, как команда, как там бытовуха, что по форме. Я ему всё объяснил, расписал, рассказал. Он поблагодарил, и всё.



Он сам на меня вышел? Мы тогда отыграли последний чемпионат мира, в Риге. Ваня там был, мы были знакомы, да. Он ещё как-то приезжал в летний лагерь новичков «Филадельфии» в 2016 году. Там ещё пересекались. Вот он вышел [на меня], узнал всю информацию, которая ему была нужна, и как раз через пару дней подписал контракт.



Потом, когда все новости пошли, я, честно говоря, не знал, правда это или нет. А ко мне все подходят. А я особо новости не читаю… Говорю: я не знаю. Я ему написал, позвонил – не было ни ответа ни привета. Да, ко мне обращались за помощью, но я отвечал: «Ребята, я знаю столько же, сколько вы».



Больше не связывались? Да. Потом ко мне «Филадельфия» обращалась — грубо говоря, за пару дней до того, как меня обменяли в «Коламбус»: «Если есть такая возможность, как бы нам его к себе позвать?» Связаться, чтобы он приехал, да. Но потом у меня уже свои дела пошли, обмен...» — сказал Проворов в интервью YouTube-каналу «Скользкий лёд».