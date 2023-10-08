Овечкин забросил первую шайбу в предсезонке НХЛ

В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит предсезонный матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Коламбус Блю Джекетс».

На момент написания новости завершился второй период. Счёт в матче 2:1 в пользу хозяев. Одну из шайб забросил российский нападающий Александр Овечкин. Для Овечкина этот гол стал первый в предсезонном матче.

Новый сезон НХЛ стартует в ночь на 11 октября. В первый игровой день «Вегас Голден Найтс» сыграет с «Сиэтл Кракен», «Нэшвилл Предаторз» встретится с «Тампа-Бэй Лайтнинг», а «Чикаго Блэкхоукс» проведёт матч с «Питтсбург Пингвингз».