Овечкин занял 37-е место в топ-100 действующих игроков НХЛ по версии theScore

«Овечкин не только будет стремиться вернуть «Кэпиталз» в плей-офф в сезоне-2023/2024, но и продолжит стремиться к рекорду Уэйна Гретцки: Ови находится в 73 голах от первого места в истории НХЛ», — сказано в статье.