В «Торпедо» ответили на вопрос о низкой зарплате главного тренера

«В последнее время поднялась шумиха, что Игорь Ларионов получает мало — лишь 17 миллионов рублей за сезон? Любая такая шумиха, скорее, неприятна, хотя мы к ней относимся спокойно. Мы с Игорем Николаевичем знаем, что делаем, какая у нас идея. Во вторых, определённая информация не соответствует действительности. И вся мотивационная и финансовая система работает в клубе по другому.



Да, у многих наших игроков тоже небольшие зарплаты. И я это могу искренне сказать здесь, вам под запись. Хотя вроде бы это влечёт какие то последствия. Но я объясняю это спокойно…



У ребят есть командные бонусы. Если мы в порядке, если мы играем — и зарабатываем, а не получаем, — то всё хорошо. У нас конкурентные зарплаты. И они будут больше.



Разумеется, Игорь Николаевич заслуживает максимального уважения. И я уверен, с его зарплатой всё будет в порядке, не волнуйтесь. Но у таких сравнений в прессе, когда вылетают эти темы, наверняка немного другие цели, чем защитить Ларионова…



«Торпедо» хотят расшатать? Как показывает практика, да будет так. Чем больше говорят плохого про «Торпедо» и чем хуже прогнозы, тем лучше мы играем», — сказал Гафуров в интервью «Матч ТВ».