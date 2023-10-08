Овечкин принял участие в массовой потасовке в матче «Вашингтон» — «Коламбус»

Завершился предсезонный матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 4:2.

В одном из эпизодов в концовке второго периода американский форвард хозяев Ти Джей Оши жёстким силовым приёмом встретил канадского нападающего гостей Адама Фантилли. После остановки встречи игроки «Коламбуса» хотели отомстить Оши за грубость, однако в ситуацию вмешался капитан «Кэпиталз», российский нападающий Александр Овечкин, который попытался защитить Оши от соперников.