Экс-защитник клубов НХЛ заявил, что не верит в Овечкина

«Овечкин забьет 50 голов? Фантастика! Я бы поставил на то, что Александр забросит от 38 до 42 шайб в предстоящем сезоне НХЛ. Это будет для него все еще прекрасным результатом. Ови — лучший снайпер всех времен, но он не забросит 50 шайб в новом сезоне. Это не то, к чему стремится «Вашингтон» как организация. Они не будут настолько много забивать в равных составах, но Овечкин не будет заигрывать с отметкой в 50 шайб», — заявил Коррадо.