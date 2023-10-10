Билялетдинов прокомментировал победу «Ак Барса» над «Адмиралом»

«Команда хорошо провела матч, мы добились своего результата. Ребята работали, выполняли игровое задание. Мы решили свои задачи здесь.



Была ли установка забросить в первом периоде? Если есть возможность забить – мы стараемся это делать, ребята это умеют. Хорошо, что создали такое преимущество», — приводит слова Билялетдинова пресс-служба «Ак Барса».