Сергачев рассказал о двойных стандартах комиссионера НХЛ

«Двойные стандарты у Гэри Беттмэна? Наверное, да. Он хороший руководитель, а такой человек всегда должен быть гибким. Он не прогибается под Овечкиным и даёт ему играть, Бэттмен правильно сказал, что Александр играет за клуб, забивает кучу голов, он легенда лиги, как возможно его отменить за его политические взгляды? Но, с другой стороны, да, есть какие-то вещи, из-за которых он сторонится политических высказываний. Думаю, здесь, как и везде, есть двойные стандарты на тему политики, поэтому я не удивляюсь этому» — сказал Сергачёв в интервью YouTube-каналу «Осторожно: Собчак».