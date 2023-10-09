Сергачев рассказал, были ли у него опасения по поводу призыва в армию в России

«Российские игроки НХЛ боятся приезжать в Россию из-за страха службы в армии? У меня не было таких предрассудков, я приехал, чувствую себя спокойно. Понятно, что может быть какая-то мобилизация, но я об этом не думал. Думаю, что если нормально всё с документами, то есть прошёл военные сборы, потратив две недели – месяц своего времени. Я частично годен, так в документах написано. Что буду делать, если придёт повестка? Не знаю, она не приходила. Я не думаю, что это вообще возможно, не было мыслей, что меня могут забрать», — сказал Сергачёв в интервью YouTube-каналу «Осторожно: Собчак».