Сергачев объяснил, почему не надел бы свитер с радужной символикой

Михаил Сергачев сообщил, что не надел бы свитер с радужной символикой.

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– Клубы Панарина и Проворова отказались выходить в радужных цветах в поддержку ЛГБТ.

– НХЛ вообще отказалась надевать любые майки на разминках. Раньше были милитари, ЛГБТ-майки, любые вообще. И они отказались. Видимо, на фоне всех этих скандалов.

– Тебе это кажется правильным решением?

– Я думаю, что это правильное решение, потому что некоторые не хотят и чувствуют давление, что их заставляют это делать, поддерживать непонятно что.

Потому что ЛГБТ+, там все это у них намешано, там не только геи, лесбиянки и все остальное, там уже напихали все меньшинства. То есть не только сексуальные меньшинства, а вообще абсолютно все.

Ты выходишь и не понимаешь, что происходит, а тебя заставляют это поддерживать.

– Есть хоккеист, он в топе самых ненавидимых российских хоккеистов. Знаешь, о ком я говорю?

– Задоров?

– Да. Никита Задоров. Он же выходил в радужных флагах, и ничего.

– Ну он молодец, флаг ему в руки, я его не осуждаю, и не рад, что он это сделал, это его решение. Молодец, он стоит на своем, он американизированный, так сказать.

– А ты вышел бы в радужных флагах?

– Нас не просили. Поэтому я как-то об этом не думал. Клюшки я перематывал, конечно... Команда у нас молодцы, что вообще не проводят этого всего, не заставляют, но, наверное, я бы не вышел, потому что слишком как-то меж двух огней я получаюсь – я русский, играю в Америке, получается слишком много мнений, перекрестного огня, так сказать, на мне сходится только из-за того, что я майку надел.